أمير الكويت يؤجل انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر

أمر الشيخ نواف الجابر الصباح، أمير الكويت، بتأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من الغد.وأعلن مجلس الوزراء الكويتي عن صدور مرسوم أميري بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر استنادا إلى المادة 106 من الدستور، حسب صحيفة "الراي" الكويتية.يأتي ذلك بعد فترة قصيرة من انتخاب مجلس الأمة، وإجرائها في موعدها وسط نسبة مشاركة كبيرة تخطت 50% من إجمالي من لهم حق التصويت.