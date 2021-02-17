البابا ثيودروس يحتفل بعيد شفيعه ثيودوروس التيروني

احتفل البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا بعيد شفيعه ثيودوروس التيروني، بترأس القداس الإلهي في كنيسة دير القديس جيورجيوس (مار جرجس) في منطقة مصر القديمة بالقاهرة.شارك في الصلوات المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا)، والمتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس (مصر الجديدة) والوكيل البطريركي في القاهرة، والمتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس والوكيل البطريركي في الإسكندرية والأسقف جرمانوس رئيس دير القديس سابا البطريركي بالإسكندرية والأرشمندريت الأب دامسكينوس الأزراعي رئيس الدير وسفير اليونان في القاهرة، وسفير قبرص في القاهرة، وقنصل اليونان في القاهرة، وقنصل قبرص في القاهرة، والملحق العسكري في السفارة اليونانية بالقاهرة.خلال القداس الإلهي قدم الأرشمندريت الأب دامسكينوس الأزراعي رئيس الدير إلى البابا ثيودروس الثاني جزء من رفات القديس ثيودروس التيروني.