فلسطين تسجل 1432 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 8 وفيات و1432 إصابة جديدة بفيروس كورونا و960 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - بأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.