علي طريقة «لؤلؤ»..3 أبراج ترفع شعار الانتقام ردا على الإساءة

تصدر مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مى عمر التريند، بالتزامن مع عرض آخر حلقاته، التى تدخل في إطار دائرة الانتقام، وتتحدث الخبيرة جاكلين عقيقي عن أبراج يرفع أصحابها شعار"الانتقام".السرطانيعتبر من الأبراج التى تعطي بلا مقابل، تحب بصدق لذا يتوقع دائمًا رد الخير وعدم الاساءة، وعندما يحدث العكس لايتحمل الآذي وتصعب عليه نفسه ويحاول الانتقام.العقربمن الأبراج الكتومة التى لا تُفصح عن غضبها بسرعة، لكنه لا ينسى الإساءة على الإطلاق، تجده يتذكر من تعرض على يديه بآذي طوال الوقت حتى يرد، ومن المستحيل أن يسامح مهما حاول الطرف الآخر أن يعتذر.الدلويكره الكذب ويرغب في التعامل بصدق وعندما يُساء إليه يشعر بخيبة الأمل، ويحرص على الابتعاد عن الأشخاص المؤذية ومن الممكن أن يسامح مرة ولكن في الثانية ينتقم.