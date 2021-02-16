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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا توافق على بيع صفقة صواريخ لمصر.. وتؤكد: «القاهرة حليف استراتيجى مهم لنا»

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:29 م
جو بايدن
جو بايدن
محمد عمر
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أعلنت‏ وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، موافقتها على بيع صواريخ ومعدات لمصر بقيمة 197 مليون دولار، مؤكدة أن هذه الصفقة تدعم الأمن القومي للولايات المتحدة.

وشددت الخارجية الأمريكية في بيانها اليوم على أن مصر ما زالت حليفًا استراتيجيًا مهمًا، والصفقة لن تغير من التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.

يأتي ذلك في أول صفقة توافق عليها إدارة الرئيس جو بايدن، والتي أكدت أهمية العلاقات مع مصر.

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