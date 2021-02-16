عمرو عبدالجليل يستعد لتصوير دوره في «السرب» قريبًا

واصل النجم عمرو عبدالجليل، تصوير أحداث مسلسله الجديد "عش الدبابير" في مدينة بيروت اللبنانية، وذلك قبل أن يعود للقاهرة لتصوير دوره في فيلم "السرب".وقال مصدر مطلع لـ"الدستور"، إن عبدالجليل سينطلق في تصوير مشاهده في العمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة مع انطلاق المخرج أحمد نادر جلال في تصوير أول مشاهد العمل الجديد، ومن المنتظر أن ينال عبدالجليل إجازة أسبوعا لانطلاق تصوير مشاهده."السرب" بطولة أحمد السقا، منى زكي، شريف منير، آسر ياسين، قصي خولي، محمود عبدالمغني، كريم فهمي، دياب، أحمد حاتم، وعدد آخر من النجوم ضيوف الشرف، وتم طرح البرومو قبل يومين من الذكرى السادسة لمذبحة المصريين في ليبيا والتي يتناول رد الجيش عليها.