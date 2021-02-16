خروج 10 مصابين بعد تعافيهم من كورونا في الأقصر

أعلن مستشفى العديسات للعزل الصحي بالأقصر، اليوم الثلاثاء، عن خروج 10 حالات كورونا جديدة بعد تعافيهم وتلقيهم العلاج المتبع ضمن بروتوكول وزارة الصحة، بقيادة الدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفى، والدكتور محمد العجمي نائب مدير العام ومدير العزل، وبإشراف الدكتور منتصر عبدالفتاح، والدكتور سعيد الخطيب، والدكتور أحمد أبوزيد، والدكتور منتصر عبدالفتاح استشاري العناية المركزة، والدكتور عمرو الشاذلي.وناشد الدكتور أحمد فتحي، مدير عام مستشفى العديسات للعزل، جميع المواطنين ضرورة الوعى بخطورة الوضع الحالي في ظل تفشى الوباء، ومنع التجمعات، وارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل.جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة إلهام محمد وكيل المديرية، والدكتور بكري عبدالستار مدير مستشفيات العزل بالمديرية.كما تقدم المتعافون إلى جنود الجيش الأبيض بمستشفى العديسات المركزي بالأقصر بالتحية والعرفان على تقديم الرعاية والدعم النفسي لجميع المرضى.