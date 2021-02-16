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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

دريد لحام: أؤيد التطبيع مع إسرائيل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:37 م
دريد لحام
دريد لحام
سارة شريف
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أعرب الممثل الكوميدي السوري الشهير دريد لحام عن تأييده لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، شرط أن يستند هذا التطبيع إلى مبادرة السلام العربية من العام 2002 وأن يضمن حقوق الفلسطينيين مقابل السلام.

وأضاف "دريد"، الذي يعتبر نجماً كبيراً في العالم العربي ، في حديث لشبكة CNN بالعربية أن التطبيع مع إسرائيل سيأتي في نهاية الأمر لا محالة .

ويعد تصريح "لحام" تحولاً كبيرا في موقفه، الذي كان رافضاً دوما لهذه الفكرة وكان من أكبر المنددين بأي خطوة من هذا القبيل .

وقد أثار تصريحه ردود فعل متباينة في شبكات التواصل الاجتماعية، حيث أعرب الكثيرون عن غضبهم حيال هذا الموقف فيما أيده البعض الآخر، أما العديد من الممثلين العرب فأعربوا عن استيائهم من أقوال لحام .

ويرى محللون أن التحول في موقف الممثل السوري يعتبر إشارة إلى تحول في رؤية نظام حكم بشار الأسد في سوريا علماً بأن لحام يعد مقرباً من هذا النظام، وفقا لما نشرته هيئة البث الإسرائيلية.

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