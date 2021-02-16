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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبوالغيط يدين الاعتداءات الصاروخية على أربيل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:37 م
أبوالغيط
أبوالغيط
عبير سليم
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أدان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، الاعتداءات الصاروخية التي استهدفت محافظة أربيل مساء يوم 15 فبراير الجاري، باعتبارها تشكل تصعيدا خطيرا يستهدف النيل من هيبة الدولة العراقية وتقويض الأمن والاستقرار في إقليم كردستان العراق.

وصرح مصدر مسؤول بالجامعة العربية في بيان، بأن الأمين العام أكد أهمية تجاوز الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد من أجل توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة والتصدي للمحاولات الآثمة التي تستهدف أمن واستقرار العراق، مشددا على أن استقرار إقليم كردستان العراق يعد ركيزة مهمة بالنسبة لاستقرار العراق.

وأضاف أن الأمين العام أكد تضامن الجامعة العربية مع العراق في حربه ضد الإرهاب، ودعم جهود الحكومة العراقية والخطوات التي تتخذها في كل ما من شأنه أن يحفظ هيبة الدولة العراقية وسيادة العراق، ويسهم في استعادة الأمن والاستقرار في كافة ربوعه.

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