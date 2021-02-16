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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 16-2-2021

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:05 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
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يرصد لكم موقع «الدستور» في هذا التقرير، حالة الطقس فى مصر، اليوم الثلاثاء 16-2-2021، حيث حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من حالة الطقس التي تسود البلاد بارد نهارًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء مع رياح نشطة.

كما يتوقع الخبراء أن يسود ليلًا طقس شديد البرودة على كل الأنحاء، بما فيها القاهرة والوجه البحري، وبارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، السويس، الفيوم، بنى سويف)، وغزيرة ورعدية على مناطق من: (السلوم، مطروح، الإسكندرية، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية)، ومتوسطة إلى رعدية على مناطق من: (العريش، رفح، رأس سدر، سانت كاترين)، بالإضافة إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.


حالة البحار وحركة الأمواج


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة جدًا، وارتفاع الموج فيه من 3٫5 متر الى 5٫5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.


حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 16-2-2021

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 14 07
الاسكندرية 13 08
وادى النطرون 13 07
طنطا 14 07
شبين الكوم 13 07
دمنهور 13 08
بلطيم 13 08
مطروح 12 07
السلوم 11 06
سيوة 15 06
بورسعيد 16 09
دمياط 16 08
الزقازيق 14 07
المنصورة 13 07
الاسماعيلية 15 08
السويس 14 08
العريش 18 09
رفح 18 09
رأس سدر 20 10
نخل 19 07
نويبع 23 11
طابا 21 09
كاترين 12 02-
الطور 23 10
شرم الشيخ 24 11
الغردقة 24 11
مرسى علم 24 12
الفيوم 16 06
بنى سويف 16 06
المنيا 16 05
أسيوط 17 05
سوهاج 20 06
قنا 21 07
الأقصر 22 07
أسوان 24 08
ادفو 24 08
أبوسمبل 24 08
الوادى الجديد 21 08
شلاتين 30 17
ابو رماد 30 18
حلايب 28 18
رأس حدربة 28 19

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