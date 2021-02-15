أميرة صابر: التشابك بين الحكومة والمجتمع المدني هو الأمل لتحقيق التنمية المستدامة

قالت أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن التشابك والتعاون بين الوزارات والمجتمع المدني كما يجسده الضيوف اليوم علي مائدة التنسيقية هو الأمل لتحقيق التنمية المستدامة لمصر للنهوض بالدولة.أضافت أميرة، خلال حديثها في المائدة المستديرة التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية" المنعقدة بمقر التنسيقية، بحضور نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن الجلوس على طاولة واحدة يقوي المجتمع المدني، وإدارة الاختلافات أمر قابل للتحقق، أثبتت نجاحه تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.وأكدت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ضرورة نقل صوت الأحزاب، لأن الأحزاب تدعم المجتمع المدني للنهوض بالدولة، وأن الفاعل الرئيسي اليوم هو الشباب.