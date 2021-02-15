فيلم السرب 2021.. مهمة حقيقية لثأر نسور الجو لدماء المصريين

قصة فيلم السرب



ويشهد الفيلم الاعتداء على المصريين العاملين في ليبيا وذبحهم بالشكل المهين الذي عرضه فيديو التنظيم الإرهابي والتخطيط لجمع المعلومات الدقيقة عن مواقعهم والهجوم بضربات جوية لنسور الجو المصري بعد اجتماع طارئ لقيادات مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ساعات قليلة تم إطلاق السرب المقاتل وتنفيذ المهمة والعود بسلام، بالإضافة إلى الطائرات التي حملت بعض المقاتلين وإبرارهم بطريقة محترفة في عمق الأراضي الليبية وتنفيذ المهمة في دقائق معدودة وقتل العشرات من تلك الجماعات الظلامية.

أبطال فيلم السرب يشارك في بطولة الفيلم النجم أحمد السقا وآسر ياسين وكريم فهمي وأحمد حاتم وشريف منير وقصي خولي ودياب ومنى زكي وهند صبري وعدد كبير من نجوم الشرف والفيلم من كتابة عمر عبد الحليم ومن إخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قد يهمك أيضا: سيرنجي تكشف برومو فيلم «السرب»: «هيخافوا منه» ويشهد الفيلم الاعتداء على المصريين العاملين في ليبيا وذبحهم بالشكل المهين الذي عرضه فيديو التنظيم الإرهابي والتخطيط لجمع المعلومات الدقيقة عن مواقعهم والهجوم بضربات جوية لنسور الجو المصري بعد اجتماع طارئ لقيادات مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ساعات قليلة تم إطلاق السرب المقاتل وتنفيذ المهمة والعود بسلام، بالإضافة إلى الطائرات التي حملت بعض المقاتلين وإبرارهم بطريقة محترفة في عمق الأراضي الليبية وتنفيذ المهمة في دقائق معدودة وقتل العشرات من تلك الجماعات الظلامية.يشارك في بطولة الفيلم النجم أحمد السقا وآسر ياسين وكريم فهمي وأحمد حاتم وشريف منير وقصي خولي ودياب ومنى زكي وهند صبري وعدد كبير من نجوم الشرف والفيلم من كتابة عمر عبد الحليم ومن إخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية زيادة البحث عن قصة فيلم السرب بعد إطلاق البرومو التشويقي الأول للفيلم والذي حقق انتشارا كبيرا وغير مسبوقا خلال الساعات الأولى للعمل الجديد المقرر طرحه قريبا كهدية من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للشعب المصري ضمن قائمة الأعمال الوطنية التي تنتجها حاليا ضمن حملتها لزيادة الوعي ورفع روح الوطنية والهوية المصرية.تشهد قصة الفيلم الكثير من المفاجئات من خلال الخطوط الكثيرة التي يتناولها الفيلم الجديد ولم يتطرق فقط لفكرة الضربة الجوية المصرية لمواقع داعش الإرهابية في داعش وتدمير 13 موقعا لهم بنسبة كاملة فقط، بل التطرق إلى الشئون الداخلية وتكوين الجماعات الإرهابية وكيف يفكرون ولم يتطرق الفيلم إلى تلك الجماعات في ليبيا فقط بل تمتد إلى بعض الدول العربية الأخرى التي يوجد بها التنظيم مثل دول العراق وارتباط أذرعة جماعة داعش ببعضهما في أكثر من دولة لأهداف تدميرية وتخريبية فقط وإثارة الراعب والذعر في نفس المواطنين وليس دفاعا عن الدين الإسلامي كما يدعون.