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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تنسيقية الأحزاب تستقبل أسئلة الجمهور لمتحدثي ندوة «دور المجتمع المدني في تنمية الدول النامية»

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:41 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
إسلام نصير - محمد الشريف
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أعلنت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على موقع التواصل الاجتماعي، عن استقبال أسئلة الجمهور، للمتحدثين في المائدة المستديرة التي تنظمها التنسيقية، غدا، بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، ورئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي.

وتنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدا الإثنين، مائدة مستديرة بعنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية"، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ورئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي.

ويشارك في المائدة، النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسارة الأمين الناشطة في مجال التنمية والبيئة بإفريقيا، والنائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائبة هادية حسني عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد فتحي عضو التنسيقية، والنائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، لإبراز دور التنسيقية في التمكين الاجتماعي للشباب.

ومن المقرر أن يدير الجلسة، الإعلامي أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
تنسيقية الأحزاب تستقبل أسئلة الجمهور لمتحدثي ندوة «دور المجتمع المدني في تنمية الدول النامية»
تنسيقية الأحزاب تستقبل أسئلة الجمهور لمتحدثي ندوة «دور المجتمع المدني في تنمية الدول النامية»

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