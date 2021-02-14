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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة: مشروعات الثروة السمكية توفر 10 آلاف فرصة عمل

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:35 م
الدكتور صلاح مصيلحي،
الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، إن الاستزراع السمكي يشهد اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث إن الاستزراع السمكي من الأنشطة الواعدة ومصر تمتلك الإمكانات التي تمكنها من التفوق في عملية الاستزراع السمكي، لافتا إلى أن مشروع إنتاج الجمبري في مثلث الديبة على مساحة 204 فدادين، وهو ما سيقلل الكميات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس هيئة الثروة السمكية لـ"الدستور"، إن ما يشمله المشروعان من مصانع حفظ وتجميد وأعلاف سيوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب، لافتا إلى أن هناك أسطولا بحريا، وتم إنشاء عدد كبير من المراكب سواء التي تعمل بمعدلات ثقيلة أو المراكب الشراعية، خاصة أن المراكب القديمة أصبحت مستهلكة ولم تعد صالحة لعمليات الصيد وهذه المراكب سيتم تجديدها.

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