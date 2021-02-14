الأنبا بفنوتيوس يترأس عشية تذكار شهداء ليبيا المصريين

يترأس الأنبا بفنوتيوس، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسمالوط، مساء اليوم صلوات عشية تذكار استشهاد 20 قبطيًا على يد تنظيم داعش الإرهابي في 2015 وذلك بكاتدرائية شهداء الإيمان بقرية العور.يشارك في صلوات العشية أعداد محدودة من الأقباط مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021 وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، الذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.