أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

قبل ساعات قليلة من إعلان خطة وزارة التربية والتعليم لاستئناف الدراسة خلال الفترة المقبلة ترددت أنباء في الساعات الماضية عن تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي.وقالت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: إنَّ من المتوقع تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي حتى نهاية العام الدراسي، لتعقد قبل امتحانات الثانوية الفنية والثانوية العامة، مع إجراء امتحان تحريري لسنوات النقل في أول مارس المقبل.وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا وافقت خلال اجتماعها مساء أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول، طبقًا للجداول المعلنة، وكذا وفقًا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي.