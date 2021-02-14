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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط موظف بتهمة استغلال النفوذ

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:07 م
حبس
حبس
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط موظف بوحدة محلية لاتهامه باستغلال منصبه والتواطؤ وتمكين أحد المواطنين من بناء عقار سكني بدون ترخيص بالإسماعيلية.

جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى، حيث أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء قيام (موظف بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية) باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية)، وتمكينه من بناء عقار سكنى على أرض زراعية بدون ترخيص وعدم اتخاذه الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء المخالفة، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.. وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المُشكلة من الجهات المعنية، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

تم ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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