رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«البيتكوين» تحقق سعرا تاريجيا

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:50 ص
البيتكوين
البيتكوين
عبير سليم
طباعة
قال موقع "كوين ماركت كاب"، اليوم الأحد، إن سعر العملة الرقمية "بيتكوين"، تجاوز مستوى تاريخيا جديدا، وتم بيعه بسعر 49 ألف دولار خلال المداولات الأخيرة.

ووفقا لما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية عن الموقع، الذي يحسب متوسط ​​السعر في أكثر من 20 بورصة، فقد ارتفعت قيمة هذه العملة المشفرة، في المزاد إلى 49.143 ألف دولار، وحققت بذلك نموا بلغ 2.7%.

وفي منصة "Binance"، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، نما سعر "بيتكوين"، بنسبة تزيد على 3%، ليصل إلى 49300 دولار.

واستفادت عملة "بيتكوين"، وهي أقدم وأشهر عملة رقمية في العالم، من إعلان "ماستر كارد" بالإضافة إلى إعلان شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا" في وقت سابق عن شراء عملات "بيتكوين" بقيمة 1.5 مليار دولار، واعتزامها السماح لعملائها باستخدام هذه العملة في شراء سياراتها مستقبلا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خاص.. "الضرائب" أزمة جديدة بين الزمالك وطارق حامد

مفاجأة.. الوزراء: الإجازة سببت زيادة إصابات الطلاب بكورونا

موعد إعلان جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي 2021

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

الصور

image description

تنظيم عملية صرف المعاشات بمشاركة كشافة ومرشدات تعليم دمياط

image description

نقابة المهندسين بأسيوط تستقبل طلاب جامعة أسيوط لمناقشة أوجه التعاون

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

وزيرتا البيئة والهجرة تتفقدان أعمال تطوير قرية صفط تراب بالغربية

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء الامتحانات وعودة الدراسة اليوم

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

«الماريجوانا» تقود مصري يحمل الجنسية الأمريكية للجنايات

منوعات

احتراق 100 صهريج وقود عند الحدود بين أفغانستان وإيران

وفاة قائد طائرة رياضية فى حادث تحطم بهولندا

العثور على بؤرة جديدة لـ«كورونا» قي نيوزيلندا

دراسة: سلالة كورونا البريطانية «أكثر فتكا»

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

«دوار العزبة» في ضيافة بيت المعمار المصري

ختام ملتقى «تحسين جودة حياة الأشخاص من ذوي الاحتياجات» ببورسعيد

«تراثنا الشعرى».. محمد عبد الباسط ضيف البرنامج الجديد لبيت شعر الأقصر

رومانى حافظ: «أن تكون حاضرًا» استعادة للذاكرة البصرية للمكان