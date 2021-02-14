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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اعترافات مهندس بث أفلام إباحية أبطالها أطفال في الشرقية

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:41 ص
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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اعترافات صادمة أدلى بها «مهندس» من محافظة الشرقية أمام النيابة العامة، عقب ضبطه بتهمة بث مواد إباحية للأطفال مقابل المال.

واعترف المتهم بإنشاء "تطبيق مشفر" بمقابل مادي، وبثّ "مواد إباحية" أبطالها أطفال، وتابع بأنه شاهد تطبيق أوروبي مماثل، ولفت انتباهه الإقبال الكثيف على المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال.

وقال المتهم إنه مهووس بمتابعة الأفلام الإباحية، وقرر الاستفادة المالية من هوايته المحرمة، وقام بإنشاء تطبيق مختص بتقديم محتوى جنسي أبطاله «أطفال» وبدأ في الترويج بإرسال إعلانات عن محتوى الأفلام المحظورة، ويتواصل مع المتابعين، ومن يرغب في مشاهدة المحتوى الجنسي يرسل له رابط مقابل دفع 10 دولارات، وبعد الإقبال الكبير الذي وجده على التطبيق، قرر إدارته بشكل مكثف لتحقيق مزيد من الأرباح». حسب اعترافاته.

وقال المتهم إنه يدير تطبيقه المشبوه من 3 محافظات: «الشرقية، الدقهلية، وبورسعيد» لتفادي الملاحقة الأمنية الإلكترونية، لكنه فوجئ برصد الأجهزة الأمنية لنشاطه بعد الإقبال الكبير على المحتوى الذي يقدمه، ومن جانبها حددت الأجهزة الفنية مكان بث الفيديوهات والقائم على إدارة القناة، واتجهت مأمورية أمنية حيث يقيم المتهم، وجرى ضبطه وبحوزته اللاب توب المستخدم لبث تلك الفيديوهات، والهاتف المحمول الذي يضم رسائله مع زبائنه.

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