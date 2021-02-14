«صلاة بمعبد وشرب نبيذ».. أغرب عادات الدول في الاحتفال بعيد الحب

- مصر



- الصين



- فرنسا



- الأرجنتين



- بلغاريا



- الدنمارك



- اليابان



يحتفل العالم بعيد الحب في 14 فبراير، وتختلف التقاليد من دولة لأخرى، وترصد "الدستور" في السطور التالية مظاهر احتفال الدول بعيد الحب.تمتلئ الشوارع والمحلات بالورود الحمراء و"الدباديب"، ويحرص المحبون على تقديم الهدايا لبعضهم البعض والخروج في هذا اليوم.يزور العشاق معبد صانع عيدان الثقاب في عيد الحب، ويصلون من أجل الحب والصلاة والزواج، وهكذا يكون احتفالهم كل عام.في فرنسا يطلقون على يوم عيد الحب اسم "Saint Valentin"، ويحتفل الفرنسيون في عيد الحب بتبادل بطاقات التهنئة والزهور، ويقال إن تاريخ بطاقات عيد الحب نشأ لأول مرة في فرنسا، عندما أرسل شاب يدعى تشارلز دوق أورليانز بإرسال قصيدة حب لزوجته في هذا اليوم وهو بسجنه في برج لندن.تخصص الأرجنتين أسبوعًا كاملا لعيد الحب، ويسمى بأسبوع الحلوى وفيه يتبادل العشاق الشوكولاتة والحلويات.يعتبر النبيذ هو المشروب الرسمي للتعبير عن الحب في هذا اليوم، حيث يحتسي المحبين في ليلة الفلانتين كوبين أو 3 من أفخر أنواع النبيذ.على عكس الشعوب الأخرى التي تتخذ من الورود الحمراء رمزًا للحب، تعتبر الورود البيضاء هي الأكثر شيوعًا للتعبير عن المحبة في هذا العيد بالدنمارك.تقوم النساء في هذا اليوم بتقديم الشوكولاتة للرجال بنوعين الأول خاص بالزملاء والأصدقاء، والآخر للأحبة والأزواج، وبعد شهر تمامًا وفي 14 مارس تحديدًا يرد الرجل الهدية للمرأة التي قدمت له الشوكولاته في عيد الحب ويسمى هذا اليوم باليوم الأبيض.