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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«صلاة بمعبد وشرب نبيذ».. أغرب عادات الدول في الاحتفال بعيد الحب

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:03 ص
الاحتفال بعيد الحب
الاحتفال بعيد الحب
إيمان ماهر
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يحتفل العالم بعيد الحب في 14 فبراير، وتختلف التقاليد من دولة لأخرى، وترصد "الدستور" في السطور التالية مظاهر احتفال الدول بعيد الحب.

- مصر

تمتلئ الشوارع والمحلات بالورود الحمراء و"الدباديب"، ويحرص المحبون على تقديم الهدايا لبعضهم البعض والخروج في هذا اليوم.

- الصين

يزور العشاق معبد صانع عيدان الثقاب في عيد الحب، ويصلون من أجل الحب والصلاة والزواج، وهكذا يكون احتفالهم كل عام.

- فرنسا
في فرنسا يطلقون على يوم عيد الحب اسم "Saint Valentin"، ويحتفل الفرنسيون في عيد الحب بتبادل بطاقات التهنئة والزهور، ويقال إن تاريخ بطاقات عيد الحب نشأ لأول مرة في فرنسا، عندما أرسل شاب يدعى تشارلز دوق أورليانز بإرسال قصيدة حب لزوجته في هذا اليوم وهو بسجنه في برج لندن.

- الأرجنتين

تخصص الأرجنتين أسبوعًا كاملا لعيد الحب، ويسمى بأسبوع الحلوى وفيه يتبادل العشاق الشوكولاتة والحلويات.

- بلغاريا

يعتبر النبيذ هو المشروب الرسمي للتعبير عن الحب في هذا اليوم، حيث يحتسي المحبين في ليلة الفلانتين كوبين أو 3 من أفخر أنواع النبيذ.

- الدنمارك

على عكس الشعوب الأخرى التي تتخذ من الورود الحمراء رمزًا للحب، تعتبر الورود البيضاء هي الأكثر شيوعًا للتعبير عن المحبة في هذا العيد بالدنمارك.

- اليابان

تقوم النساء في هذا اليوم بتقديم الشوكولاتة للرجال بنوعين الأول خاص بالزملاء والأصدقاء، والآخر للأحبة والأزواج، وبعد شهر تمامًا وفي 14 مارس تحديدًا يرد الرجل الهدية للمرأة التي قدمت له الشوكولاته في عيد الحب ويسمى هذا اليوم باليوم الأبيض.

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