مواعيد الصلاة اليوم الأحد 14 فبراير فى مصر
الأحد 14/فبراير/2021 - 04:09 ص
أسماء منصورطباعة
يبحث الكثير من المواطنين عن مواقيت الصلاه اليوم الأحد ١٤ فبراير لذلك تعرض لكم الدستور مواقيت الصلاه اليوم الأحد ١٤ فبراير في مصر.
مواقيت الصلاة في القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:09 ص
وقت الشروق 6:36 ص
موعد آذان الظهر 12:09 ص
موعد آذان العصر 18: 3
موعد آذان المغرب 5:43 م
موعد آذان العشاء 7:00
مواعيد الصلاة في الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:14 ص
وقت الشروق 6:43 ص
موعد آذان الظهر 12:14
موعد آذان العصر 3:21
موعد آذان المغرب 5:45 م
موعد آذان العشاء 7:04 م.
وقت صلاة الفجر 5:05
وقت الشروق 6:32 م
موعد آذان الظهر 12:05 م
موعد آذان العصر 3:13 م
موعد آذان المغرب 5:38 م
موعد آذان العشاء 6:56 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:56 ص
وقت صلاة الشروق 6:21 ص
وقت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:08 م
وقت صلاة المغرب 5:33 م
وقت صلاة العشاء 6:49 م.
مواعيد الصلاة بأسيوط
صلاة الفجر 5:10 AM
الشروق 6:35 AM
صلاة الظهر 12:11 PM
صلاة العصر 3:23 PM
صلاة المغرب 5:47 PM
صلاة العشاء 7:03 PM
مواعيد الصلاة في أسوان
صلاة الفجر 5:36 AM
الشروق 6:59 AM
صلاة الظهر 12:39 PM
صلاة العصر 3:53 PM
صلاة المغرب 6:18 PM
صلاة العشاء 7:33 PM
مواقيت الصلاة بالسويس
صلاة الفجر 5:04 AM
الشروق 6:31 AM
صلاة الظهر 12:04 PM
صلاة العصر 3:13 PM
صلاة المغرب 5:37 PM
صلاة العشاء 6:55 PM
مواعيد الصلاة بالمنصورة
صلاة الفجر 5:09 AM
الشروق 6:37 AM
صلاة الظهر 12:09 PM
صلاة العصر 3:16 PM
صلاة المغرب 5:40 PM
صلاة العشاء 6:59 PM
مواعيد الصلاة في الأقصر
صلاة الفجر 5:02 AM
الشروق 6:26 AM
صلاة الظهر 12:04 PM
صلاة العصر 3:17 PM
صلاة المغرب 5:42 PM
صلاة العشاء 6:57 PM
مواقيت الصلاة في القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:09 ص
وقت الشروق 6:36 ص
موعد آذان الظهر 12:09 ص
موعد آذان العصر 18: 3
موعد آذان المغرب 5:43 م
موعد آذان العشاء 7:00
مواعيد الصلاة في الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:14 ص
وقت الشروق 6:43 ص
موعد آذان الظهر 12:14
موعد آذان العصر 3:21
موعد آذان المغرب 5:45 م
موعد آذان العشاء 7:04 م.
مواعيد الصلاة اليوم الأحد ١٤ فبراير بمصرمواقيت الصلاة في الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:05
وقت الشروق 6:32 م
موعد آذان الظهر 12:05 م
موعد آذان العصر 3:13 م
موعد آذان المغرب 5:38 م
موعد آذان العشاء 6:56 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:56 ص
وقت صلاة الشروق 6:21 ص
وقت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:08 م
وقت صلاة المغرب 5:33 م
وقت صلاة العشاء 6:49 م.
مواعيد الصلاة بأسيوط
صلاة الفجر 5:10 AM
الشروق 6:35 AM
صلاة الظهر 12:11 PM
صلاة العصر 3:23 PM
صلاة المغرب 5:47 PM
صلاة العشاء 7:03 PM
مواعيد الصلاة في أسوان
صلاة الفجر 5:36 AM
الشروق 6:59 AM
صلاة الظهر 12:39 PM
صلاة العصر 3:53 PM
صلاة المغرب 6:18 PM
صلاة العشاء 7:33 PM
مواقيت الصلاة بالسويس
صلاة الفجر 5:04 AM
الشروق 6:31 AM
صلاة الظهر 12:04 PM
صلاة العصر 3:13 PM
صلاة المغرب 5:37 PM
صلاة العشاء 6:55 PM
مواعيد الصلاة بالمنصورة
صلاة الفجر 5:09 AM
الشروق 6:37 AM
صلاة الظهر 12:09 PM
صلاة العصر 3:16 PM
صلاة المغرب 5:40 PM
صلاة العشاء 6:59 PM
مواعيد الصلاة في الأقصر
صلاة الفجر 5:02 AM
الشروق 6:26 AM
صلاة الظهر 12:04 PM
صلاة العصر 3:17 PM
صلاة المغرب 5:42 PM
صلاة العشاء 6:57 PM