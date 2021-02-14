مواعيد الصلاة اليوم الأحد 14 فبراير فى مصر

مواعيد الصلاة اليوم الأحد ١٤ فبراير بمصر

يبحث الكثير من المواطنين عن مواقيت الصلاه اليوم الأحد ١٤ فبراير لذلك تعرض لكم الدستور مواقيت الصلاه اليوم الأحد ١٤ فبراير في مصر.وقت صلاة الفجر 5:09 صوقت الشروق 6:36 صموعد آذان الظهر 12:09 صموعد آذان العصر 18: 3موعد آذان المغرب 5:43 مموعد آذان العشاء 7:00وقت صلاة الفجر 5:14 صوقت الشروق 6:43 صموعد آذان الظهر 12:14موعد آذان العصر 3:21موعد آذان المغرب 5:45 مموعد آذان العشاء 7:04 م.وقت صلاة الفجر 5:05وقت الشروق 6:32 مموعد آذان الظهر 12:05 مموعد آذان العصر 3:13 مموعد آذان المغرب 5:38 مموعد آذان العشاء 6:56 م.وقت صلاة الفجر 4:56 صوقت صلاة الشروق 6:21 صوقت صلاة الظهر 11:57موعد صلاة العصر 3:08 موقت صلاة المغرب 5:33 موقت صلاة العشاء 6:49 م.صلاة الفجر 5:10 AMالشروق 6:35 AMصلاة الظهر 12:11 PMصلاة العصر 3:23 PMصلاة المغرب 5:47 PMصلاة العشاء 7:03 PMصلاة الفجر 5:36 AMالشروق 6:59 AMصلاة الظهر 12:39 PMصلاة العصر 3:53 PMصلاة المغرب 6:18 PMصلاة العشاء 7:33 PMصلاة الفجر 5:04 AMالشروق 6:31 AMصلاة الظهر 12:04 PMصلاة العصر 3:13 PMصلاة المغرب 5:37 PMصلاة العشاء 6:55 PMصلاة الفجر 5:09 AMالشروق 6:37 AMصلاة الظهر 12:09 PMصلاة العصر 3:16 PMصلاة المغرب 5:40 PMصلاة العشاء 6:59 PMصلاة الفجر 5:02 AMالشروق 6:26 AMصلاة الظهر 12:04 PMصلاة العصر 3:17 PMصلاة المغرب 5:42 PMصلاة العشاء 6:57 PM