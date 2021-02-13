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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مباحثات بين إسبانيا والبرلمان الليبي بشأن الحكومة الجديدة

السبت 13/فبراير/2021 - 09:01 م
يوسف العقوري
يوسف العقوري
محمد عمر
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تلقى رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، اتصالًا هاتفيًا من فرانشيسكو خافـيير سفير إسبانيا لدى ليبيا، حيث تباحث الجانبان آخر التطورات السياسية وأبرزها اختيار رئيس المجلس الرئاسي ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد العقوري، حرص مجلس النواب على دعم المجلس الجديد للقيام بمهامه، وأبرزها تهيئة البلاد للانتخابات نهاية هذا العام، كما أنتهز الجانبان الفرصة للتأكيد عن تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وذلك وفق بيان لمجلس النواب.

وشدد العقوري على حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون مع الجانب الإسباني وخاصة في المجال الاقتصادي نظرا للمميزات التي تتمتع بها الشركات الاسبانية واحتياجات السوق الليبية، مضيفا أن لجنة الخارجية تحرص على تعزيز التعاون مع البرلمان الإسباني والاستفادة من خبراته.

بدوره ثمن السفير الاسباني دور مجلس النواب الليبي في دعم الاستقرار وجدد استعداد بلاده لدعم ليبيا نحو الاستقرار وتعزيز العلاقات في جميع المجالات.

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