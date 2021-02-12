بشارة: تركيب محول كهربائى وصيانة الأعمدة بالتل الكبير

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، تركيب محول كهرباء منشية عرابي بمركز التل الكبير بقدرة 100 كيلو فولت أمبير ومد كابل جديد بطول 100 متر لتغذية المنطقة، وتم صيانة 30 عامود إنارة بمختلف قطاعات المركز.وأوضح محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة بكل أجهزتها تبذل قصارى جهدها من أجل خدمة المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم عمل حملة صيانه لأعمدة الإنارة العامة بالقنطرة غرب أيضًا وتمت الصيانة لـ12 كشافا وتركيب 8 لمبات موفرة بالجهود الذاتية بقرى المركز.