«ورطة عائلية» أحدث عروض مسرح مصر على mbc الليلة

تقدم قناة "mbc مصر" أحدث عروض نجوم مسرح مصر، بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي، اليوم الجمعة، بعنوان "ورطة عائلية" ويذاع في تمام الساعة الثامنة مساءً.وتدور أحداث "ورطة عائلية" حول مستشفى يحدث فيه خطأ بين الأطفال حديثي الولادة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة بصورة ساخرة.يشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.