هبوط الليرة التركية أمام العملات الأجنبية

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية عند فتح التداولات ببورصة إسطنبول، اليوم الجمعة، ليسجل 7.79 ليرة مرتفعا من 7.05 ليرة سجلها أمس الخميس.كما وصل سعر صرف اليورو إلى 8.51 ليرة تركية منخفضا من 8.58 ليرة تركية، أما الذهب فقد شهد حالة من الهدوء النسبي مستقرا عند سعر 417 ليرة تركية.جدير بالذكر، نفى رئيس البنك المركزي التركي، ناجي أغبال، تخفيض الحكومة التركية لأسعار الفائدة، سواء على المدى الطويل أو خلال الأيام المقبلة.