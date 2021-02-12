34 وفاة و1070 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلغاريا

سجلت بلغاريا 1070 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 228 ألفًا و44 شخصًا.وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة، وفق ما أوردته وكالة أنباء «صوفيا» البلغارية, اليوم الجمعة، بأن أحدث الإحصائيات هي حصيلة 11 ألفًا و816 فحصًا.وأضافت أن البلاد سجلت أيضًا خلال الـ24 ساعة الماضية 34 وفاة جراء الإصابة بالفيروس لتصل حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 9561 وفاة.وأشارت وزارة الصحة البلغارية إلى أن 471 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها.ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات المصابة في بلغاريا، والتى تحتاج إلى تلقي العلاج داخل المستشفيات 3297 حالة، من بينهم 293 في وحدات العناية المركزة.جدير بالذكر أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تلقى 4960 شخصًا لقاحًا ضد كورونا، ليرتفع إجمالي الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في بلغاريا حتى الآن 71 ألفًا و123 شخصًا.