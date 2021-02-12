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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

توقعات «أوبك» تدفع أسعار النفط للتراجع

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:25 ص
أوبك
أوبك
وكالات
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انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية اليوم الجمعة، لتتراجع أكثر عن أعلى مستوى في عام بعد أن خفضت أوبك مجددا توقعاتها للطلب وقالت وكالة الطاقة الدولية إن السوق ما زالت تشهد فائضا في الإمدادات.

وبحلول الساعة 0743 بتوقيت جرينتش، نزل خام برنت 39 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 60.75 دولار للبرميل، بعد أن انخفض نصفا بالمئة في الجلسة السابقة، وتراجع الخام الأمريكي 44 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 57.80 دولار للبرميل بعد أن هبط 0.8 بالمئة أمس الخميس.

وأغلق الخامان القياسيان يوم الأربعاء عند أعلى مستوياتهما منذ يناير 2020 بعد مكاسب يومية شبه قياسية متعاقبة.

وزادت أسعار النفط على مدى الأسابيع القليلة الماضية إذ تخفض أوبك ومنتجون آخرون في المجموعة المعروفة باسم أوبك+ الإنتاج، بينما تعهدت السعودية بخفض أحادي الجانب للإنتاج بدأ هذا الشهر.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الطاقة الدولية إن إمدادات النفط ما زالت تفوق الطلب العالمي، بيد أنه من المتوقع أن يساهم توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19 في تعافي الطلب.

وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، لتهبط ما يزيد عن ستة ملايين برميل إذ زادت المصافي الإنتاج إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وكان محللون في استطلاع أجرته رويترز توقعوا زيادة نحو مليون برميل.

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