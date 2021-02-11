رئيسا أفغانستان وطاجيكستان يبحثان العلاقات الثنائية وعملية السلام الأفغانية

بحث رئيس أفغانستان أشرف عبدالغني، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس مع نظيره الطاجيكي إمام علي رحمن، عملية السلام الأفغانية والعلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي.وأفاد القصر الرئاسي في أفغانستان- وفق لما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - بأن الزعيمين أكدا خلال المحادثة توسيع العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي وناقشا عملية السلام الأفغانية.وذكر البيان أن رئيس طاجيكستان أعرب عن دعمه الكامل لوجهات نظر وخطط حكومة أفغانستان بشأن الترابط الإقليمي وعملية السلام التي يقودها الأفغان.وبحسب البيان، شدد الزعيمان على التوسعات الاقتصادية والتجارية والتعاون الحدودي.وفي غضون ذلك، دعا رئيس طاجيكستان، الرئيس الأفغاني لحضور الذكرى العشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون، ومن المقرر أن يقام الحدث في طاجيكستان بحلول مارس 2021.