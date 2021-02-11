نادين نسيب تشارك جمهورها أحدث إطلالاتها على «إنستجرام»

نشرت الفنانة نادين نجيم نسيب، صورا جديدة لها لتشارك بها جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام".وتألقت الفنانة اللبنانية بإطلالة جذابة وعلقت على الصورة قائلة "قمة الثقة ان تصمت عندما يستهزئ بك الآخرون.. لأنك تعرف من انت ومن هم".وتشارك نادين نسيب في بطولة مسلسل "النقيب سما"، والذي كان من المقرر عرضه في موسم السباق الرمضاني العام الماضي، إلا ان انتشار فيروس كورونا المستجد أدى الي توقف تصوير المسلسل وتأجيله للعام الحالي.