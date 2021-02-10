كنيسة مار جرجس السويس تستأنف نظام حجز القداسات

استأنفت كنيسة القديس مار جرجس بإيبارشية السويس نظام الحجز المسبق للقداسات، خلال الشهر الجاري، لحجز الحضور بصلوات القداس.وحددت الكنيسة وفقًا لقرار المجمع المقدس نسبة حضور 25%، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.