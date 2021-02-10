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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بطلقة في الرأس.. النيابة «تحاصر» المتهمين بقتل حمادة الفقير

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:53 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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تواصل النيابة العامة بأكتوبر التحقيق في مقتل حمادة الفقير، مالك محل مشويات شهير داخل مزرعته في طريق الواحات، حيث تواجه المتهمين بتحريات أجهزة البحث الجنائي.

وقررت النيابة إرسال 3 بنادق آلية وكمية من الطلقات إلى المعمل الجنائي وبيان نوعها وأعيرتها ومضاهاتها بالمقذوف في رأس المجنى عليه، وطلبت النيابة تحريات البحث الجنائي حول هوية متهمين آخرين لسرعة ضبطهم.

ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، في كشف تفاصيل مقتل مالك مطعم شهير داخل مزرعته بأكتوبر بعد أن تبلغ لقسم ثان أكتوبر بأمن الجيزة وجود إطلاق أعيرة نارية بمزرعة أشجار موالح بطريق الواحات دائرة القسم ووفاة مالكها 70 سنة، مالك مطعم، إثر إصابته بطلق ناري.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن قيام ثلاثة عاطلين أشقاء والمتعاقدين علي حراسة أحد المواقع (تحت الإنشاء) بذات المنطقة بالتواصل مع المجنى عليه لإجباره على الاتفاق معهم لحراسة أرضه، حيث توجه أحدهم لمزرعة المجني عليه ورفقته 4 عاطلين آخرين مستقلين سيارة جيب بدون لوحات وطلبوا من المجني عليه حراسة مزرعته مقابل مبلغ مالي، إلا أنه رفض وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المجني عليه بإشهار طبنجة "مُرخصة" وأطلق منها عيارين ناريين فـي الهواء فأطلق أحدهم تجاهه عيار ناري من سلاح كان بحوزته أحدثت إصابته التي أودت بحياته، واستولوا على الطبنجة الخاصة به ولاذوا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط خمسة متهمين منهم وبحوزتهم (ثلاثة بنادق آلية –عدد من الطلقات من ذات العيار).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم بقيامه بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه من بندقية آلية ضبطت بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته واستولوا على طبنجة المجني عليه ولاذوا بالهرب.

وبإرشادهم، تم ضبط الطبنجة الـمُستولى عليها والسيارة المستخدمة في الواقعة.

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