«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

«محمد فوزي قام بخيانة مديحة يسري 3 مرات، وكانت تكتشف خيانته من خلال الفانلة الحمالات، وكانت تقوم بتلبيس زوجها الفانلة بالخطأ، وإن قام بعدلها تعرف أنه قلعها وخانها». حكى الناقد الفني طارق الشناوي عن الحيلة التي كانت تتبعها الفنانة مديحة يسري مع زوجها الفنان محمد فوزي، وذلك أثناء وجوده في برنامج "صباحك مصري" المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر 2".وقال: "محمد فوزي وقع في نفس الفخ 3 مرات متتالية، مكنش بيتعلم من الخطأ وآخر مرة قالت دي تالت مرة وانفصلوا، ويوم الطلاق كلمت محمد فوزي وقالت له إنت مش عايز الصحافة والوسط يعرف بخبر الطلاق، تعالى أنا عزماك النهاردة بليل فى الأوبرج نتعشى عشان لما الناس تشوفنا يقولوا شائعات".يذكر أنه قد جمعت قصة حب كبيرة قصة حب كبيرة مع الفنان الراحل محمد فوزي، وذلك بعد مشاركتهما في فيلم «قبلة في لبنان»، والذي تم تصويره في لبنان ومصر، ووافق مديحة يسري، وافقت على الزواج من محمد فوزي، بعد الفيلم وكان ذلك في عام 1952.وأسفر الزواج عن ابن وحيد يدعى عمرو، وكان رياضيًا وشارك في العديد من البطولات وحقق العديد من الجوائز الرياضية، ولكنه توفى في حادث خطير أمام والدته بسبب سرعته في قيادة السيارات ورحل عن عمر 26 عامًا.