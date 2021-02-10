السعودية وأمريكا تبحثان حل الأزمة اليمنية

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في مكتبه اليوم الأربعاء، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج.وبحث الجانبان المستجدات على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة لدعم سبل الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".يذكر أن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن أعلن اشتعال طائرة مدنية في مطار أبها السعودي جنوب البلاد إثر هجوم للحوثيين.وأكد التحالف أن محاولة استهداف مطار أبها الدولي جريمة حرب وتعريض حياة المدنيين المسافرين للخطر، مشيرا الى أن جماعة الحوثي تقف وراء الهجوم.