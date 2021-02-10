رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سول تمدد حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا أسبوعين

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:55 م
الرحلات الجوية القادمة
الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا أ
أ ش أ
طباعة
قررت كوريا الجنوبية تمديد حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين آخرين، في إطار الجهود المبذولة لمنع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، التي تم اكتشافها للمرة الأولى في بريطانيا.

وأوضحت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية- وفقًا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية الأربعاء- أنه سيتم تمديد فترة حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا التي كان من المقرر انتهاؤها في 11 فبراير الجاري إلى يوم 25 من الشهر ذاته.

وتم حظر الرحلات الجوية القادمة من مطار هيثرو في لندن خلال الفترة من يوم 23 إلى 31 ديسمبر من العام الماضي، بعد اكتشاف السلالة المتحورة من كورونا في بريطانيا، وتم تمديده عدة مرات بعد تلك الفترة.

وذكرت وكالة (يونهاب) أن سرعة انتشار السلالة المتحورة من فيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا أكبر بنسبة 70% من الفيروس الأصلي.

وفي الوقت الحالي، يجب على جميع الوافدين من الدول التي تنتشر فيها السلالات المتحورة من كورونا، بما فيها بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، سواء كانوا كوريين أو أجانب، تقديم شهادة تثبت نتيجة سلبية لاختبار "بي سي آر"، كما يتعين على جميع الوافدين من تلك الدول الخضوع لاختبار الكشف عن كورونا مرتين بعد دخولهم البلاد.

موضوعات متعلقة

الأهلي يغرم كهربا والشحات بعد مصافحة أبو تريكة

وزيرة الصحة: توفير اللقاح لكل أطقم مستشفيات العزل والصدر والحميات

وزير الكهرباء يكشف موعد تشغيل محطة الضبعة النووية فى مصر

حقيقة فيديو نية الحكومة هدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية

الصور

image description

محافظ مطروح يتفقد قرية سيدي شبيب المدرجة في «حياة كريمة» (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير ورصف بشوارع حي غرب

image description

وحدة الإنقاذ السريع ترفع المخلفات والقمامة بقرى أسيوط

image description

المؤتمر الدولي لعلاج الأورام في نسخته الـ12 بجامعة أسيوط نهاية فبراير

image description

توجيه بشأن مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها فى أسيوط

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

حريق في طائرة مدنية بمطار أبها السعودي بعد هجوم حوثي

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

أسترازينيكا تتعاون مع شركة ألمانية لإنتاج المزيد من اللقاحات لأوروبا

ملخص أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 13

القبض على 8 في بريطانيا لقيامهم بقرصنة هواتف عدد من المشاهير

دراسة ترجح عددا كبيرا من حالات إساءة معاملة الأطفال غير المبلغ عنها في ألمانيا

أيام زمان

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

ورش فنية وتوعوية بمركز طلعت حرب خلال فبراير

التنورة والنيل للآلات الشعبية والأراجوز أسبوعيًا في قبة الغوري والسحيمي

«التعاونيات الثقافية» محاضرة بمركز خليل السكاكيني الثقافي

«المعرفة في زمن الحراك الشّعبي» محاضرة بمعهد العلوم الاجتماعية