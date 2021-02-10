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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

125 ألف إجمالي طلبات التصالح لمخالفات البناء في بني سويف

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:54 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، إن إجمالي طلبات التصالح المقدمة حتى اليوم قد بلغ 125ألف و486 طلبا على مستوى المحافظة.

وأوضح محافظ بني سويف، أنه كلف رؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى 31 مارس المقبل، وذلك ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح، والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح"جدية"إذا ما تم السداد خلال فبراير الحالي، وتزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس القادم فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير الماضي.

ووجه المحافظ مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون.

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