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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نادى القضاة ينعى المستشار مقبل شاكر وينظم حفلًا لتأبينه

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:04 م
مقبل شاكر
مقبل شاكر
حسام التمساح
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أصدر مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، بيانًا نعى فيه المستشار مقبل شاكر، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق.

جاء نص البيان: «ينعى مجلس إدارة نادي قضاة مصر ببالغ الحزن والألم والأسى شيخًا جليلًا من شيوخ القضاة المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق».

و«إذ يستذكر نادي القضاة بمناسبة هذا المصاب الجلل، ما كان للراحل من سيرة عطرة وجهود محمودة ؛ إذ أفنى الفقيد حياته في خدمة القضاء، إذ تدرج طيب الله ثراه في المناصب حتى تقلد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، كان فيها سيادته مثالًا يحتذى به للقاضي المصري الذي يشهد له الجميع بالنزاهة والحيدة».

«كما تولى الفقيد- رحمه الله- رئاسة نادي قضاة مصر على مدار دورتين متتاليتين بذل فيهما كل الجهد لرفعة واستقلال القضاء والحفاظ على هيبة وكرامة القضاة وإذ يتقدم نادي قضاة مصر بأحر التعازي للقضاء المصري ولأسرة الشيخ الفقيد، داعين الله سبحانه أن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان».

وإذ يقيم نادي قضاة مصر عرفانًا وتقديرًا للقيمة والقامة القضائية التي فقدها القضاء المصري الشامخ حفل تأبين للفقيد بالنادي النهري بالعجوزة يوم الإثنين الموافق ١٥-٢-٢٠٢١ الساعة السادسة مساء مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية.

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