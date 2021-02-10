في الذكرى 80 لإنشائه.. موقع إلكتروني لنادي القضاة

أطلق نادى قضاة مصر، اليوم الأربعاء، موقعًا إلكترونيًا يتولى نشر أخبار القضاة، مع الاحتفاء بالذكرى 80 لإنشاء النادي الذي شهدت ساحاته وجدرانه كثيرًا من المواقف الوطنية التي سطرها التاريخ بأحرف من نور، والذى كانت بداياته في 10 فبراير عام 1939.ويأتى الموقع الإلكترونى الذى يسعى رئيس نادى قضاة مصر المستشار محمد عبدالمحسن، وأعضاء مجلس الإدارة، لإطلاقه، لتعزيز دور النادي في رفع روابط الثقة بين القضاة والمواطنين من جانب، ورفع معدلات الشفافية والوضوح وتسهيل كل الخدمات الخاصة بمنظومة العدالة من جانب آخر.ويقع نادى القضاة المصري في قلب مدينة القاهرة، بشارع عبدالخالق ثروت في وسط البلد، بجوار نقابة الصحفيين، وتعود قصة إنشائه إلى عام 1939، ففي العاشر من فبراير عام 1939 اجتمع بمقر محكمة استئناف مصر 59 من رجال القضاء والنيابة العامة، واتفقوا على تأسيس نادى القضاة.وحددوا هدفه بأنه لتوثيق رابطة الإخاء والتضامن وتسهيل سبل الاجتماع والتعارف بين جميع رجال القضاء الأهلى والمختلط، وكان هدفهم الحقيقى إنشاء هذه الرابطة للعمل على استقلال القضاء تمهيدًا لإلغاء المحاكم المختلطة، وقد ظهرت ثمار ذلك العمل بعد أربع سنوات عندما صدر فى عام 1943 أول قانون لاستقلال القضاء، وفى عام 1950 انتقل النادى إلى مقره الحالى.