وكيل «تعليم القليوبية» تجتمع بموجهي عموم الأنشطة التربوية بالمديرية

عقدت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا مع موجهي عموم الأنشطة التربوية، بقاعة الاجتماعات بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بحضور الدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام.وتناول الاجتماع التأكيد على أهمية الأنشطة التربوية ودورها في خدمة العملية التعليمية وأنها تعد الركن الأساسي من أركان العملية التعليمية .وشددت على ضرورة تواصل الموجه العام بشكل دورى ومستمر مع الموجهين الأوائل والموجهين والمعلمين للتأكيد على الانضباط والالتزام بالمتابعات المستمرة.وناقشت موجهي الأنشطة في أهم المشاكل التي تواجههم وتذليل كافة المعوقات والعقبات وتذليلها للوصول إلي حل لجميع المشاكل وفق للإمكانات المتاحة.واختتمت الاجتماع بضرورة الانتهاء من تحديد العجز والزيادة للمعلمين داخل المدارس .