مندوب روسيا لدى «الأمن والتعاون»: لن نتباطأ في الدفاع عن مصالح الصحفيين

قال مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر لوكاشيفيتش إن بلاده لن تتباطأ في الدفاع عن مصالح الصحفيين الروسي في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.وأضاف:-"أخبرنا ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لشؤون حرية وسائل الإعلام تيريزا ريبيرو عن اضطهاد الصحفيين الروس في دول أخرى تابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والذين ما زالوا يعتبرون أنفسهم نماذج للديمقراطية.. وأكدنا أن روسيا لا تقبل ممارسة تقسيم الصحافة إلى "صواب" و"خطأ"... ووافقت على الحاجة إلى نهج متوازن وأكدت من جديد على أن حماية الصحافة تظل أولوية في عملها".واختتم لوكاشيفيتش حديثه بالقول: "يظل تعسفهم الصريح فيما يتعلق بوسائل الإعلام الروسية واللغة الروسية مقلقًا للغاية، لا سيما في ضوء الحظر الشامل وإزالة المحتوى الروسي في الأشهر الأخيرة مثل تلك الإجراءات من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى أصبحت منهجية وتشكل رقابة قاسية إننا نبقي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "بالصورة دائما " بشأن هذه الموضوعات".