ضبط 1.7 طن أسماك مدخنة فاسدة بالبحيرة

تمكنت شرطة التموين بوزارةالداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك مصنع لإنتاج الأسماك المدخنة بدون ترخيص، بمحافظة البحيرة، و1.75 طن أسماك مدخنة، رنجة، معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.وأثبت الفحص أن المضبوطات تشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.