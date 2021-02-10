أمن المنافذ يضبط 7 قضايا تهريب بضائع أجنبية

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية من ضبط 7 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع وقطع غيار.وفى مجال الأمن العام، تم ضبط 37 قضية، أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1384 مخالفة مرورية متنوعة.ونجحت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة في ضبط 4 قضايا، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 179 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 4 قضايا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.