4 سيدات شكلن عصابة للنشل بالموسكي.. تجديد حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس تشكيل عصابي مكون من 4 سيدات، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لتورطهم في سرقة المواطنين بأسلوب النشل.كان الواقعة قد بدأت أثناء تفقد قوة للحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الموسكي، وتناهى لسمعهم صوت استغاثة من إحدى السيدات، وتوجهت القوة إلى مصدر الاستغاثة وتمكنت من ضبط 4 سيدات، عقب قيامهن بسرقة هاتف محمول من ربة منزل، بأسلوب المغافلة.و بمواجهتهن اعترفن بتكوينهن تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة، وارتكابهن حادث سرقة مبلغ مالي من إحدى السيدات، وتم بإرشادهن ضبط المبلغ المالي المُستولى عليه، وباستدعاء المجني عليهما تعرفت الأولى على الهاتف واتهموهن بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.