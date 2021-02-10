القبض على صاحب شركة متهم بالنصب على المواطنين في الدقهلية

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط صاحب شركة متهم بالنصب في محافظة الدقهلية.تبلغ لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص و4 آخرين، قيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.أسفرت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا عن صحة الواقعة، وقيام صاحب مكتب للاستيراد والتصدير بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها فى مجال تصنيع البلاستيك، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.وأكدت التحريات أن المتهم محبوس حاليًا بذات القسم على ذمة تنفيذ الحكم الصادر ضده في إحدى القضايا والمقضى فيها بالحبس مدة سنة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.