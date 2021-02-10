دفن مدرس توفي في حادث مروري بالحوامدية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة مدرس لقي مصرعه في حادث مروري بالحوامدية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.كان لقي مدرس مصرعه في حادث مروري بالحوامدية في محافظة الجيزة، حيث صدمته سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق.وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بمصرع أحد الأشخاص في حادث مروري بالحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.وتبين أن مدرسًا خلال عبوره الطريق، صدمته سيارة ملاكي مسرعة، ما أسفر عن مصرعه، وتم التحفظ على قائد السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.