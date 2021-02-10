تركيا تشن عملية عسكرية جديدة في شمال العراق

شنت تركيا، اليوم الأربعاء، عملية عسكرية جديدة ضد أهداف "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق.وأكدت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، أن العملية الجديدة التي تحمل اسم "مخلب النسر 2" انطلقت الليل الماضي في منطقة قارا العراقية، مضيفة أن عناصر "حزب العمال" الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا يتكبدون خسائر ملموسة.وكانت تركيا قد أجرت عددا من العمليات العسكرية ضد "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق، رغم احتجاجات حكومة بغداد.