برلماني يطالب الحكومة بالاهتمام بالصعيد
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:15 م
كريمة أبو زيد - السيد السعدنيطباعة
طالب النائب عاطف كعربان، عضو مجلس النواب، حكومة المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام بالصعيد، خاصة مركز المنشأة الذي يعاني نقصا شديدا في عدد الأطباء والأجهزة الطبية، مؤكدا أن مستشفى المنشأة المركزي بحاجة ماسة إلى جهود الحكومة وإنشاء الوحدات الصحية، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي المتهالكة والاهتمام بالتعليم.
وشدد الناىب عاطف كعربان على الأهمية الشديدة لمشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي، مؤكدًا أنه يخدم نحو 58 مليون مصري بشكل مباشر، ويعيد الحياة والبهاء للقرى المصرية مرة ثانية.
وأضاف "كعربان"، خلال تصريحات له اليوم، أن المشروع سيسهم في تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير، وتحسين مستوى معيشة عشرات الملايين الذين يسكنون الريف المصري بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه، موضحا أنه سيعمل على تعزيز الصناعات المحلية الوطنية، لأن كل مستلزماته ستوفرها المصانع المصرية، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وقال عضو مجلس النواب إن ملايين المصريين بدأوا يشعرون بثمار الإصلاح الاقتصادي، وأصبح كل شخص يحس ويرى بعينيه مباشرة مختلف الجهود التي يتم بذلها لتغيير وجه الحياة في الدولة المصرية والتصدي لكافة مشاكلها، مشددا على أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس أثبتت فعالياتها ومناسبتها لتطلعات ملايين المصريين.
وأكد النائب عاطف كعربان أن الانتباه للريف المصري ومشاكله في الخدمات والصحة والتعليم والبنية التحتية لم يحدث على مدى العقود الماضية، مشيرا إلى أن السعادة بقرار تطوير الريف المصري من جانب كل المصريين سعادة حقيقية، والقيادة الوطنية، ممثلة في الرئيس السيسي، مصدر فخر لكل المصريين.
وشدد الناىب عاطف كعربان على الأهمية الشديدة لمشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي، مؤكدًا أنه يخدم نحو 58 مليون مصري بشكل مباشر، ويعيد الحياة والبهاء للقرى المصرية مرة ثانية.
وأضاف "كعربان"، خلال تصريحات له اليوم، أن المشروع سيسهم في تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير، وتحسين مستوى معيشة عشرات الملايين الذين يسكنون الريف المصري بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه، موضحا أنه سيعمل على تعزيز الصناعات المحلية الوطنية، لأن كل مستلزماته ستوفرها المصانع المصرية، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وقال عضو مجلس النواب إن ملايين المصريين بدأوا يشعرون بثمار الإصلاح الاقتصادي، وأصبح كل شخص يحس ويرى بعينيه مباشرة مختلف الجهود التي يتم بذلها لتغيير وجه الحياة في الدولة المصرية والتصدي لكافة مشاكلها، مشددا على أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس أثبتت فعالياتها ومناسبتها لتطلعات ملايين المصريين.
وأكد النائب عاطف كعربان أن الانتباه للريف المصري ومشاكله في الخدمات والصحة والتعليم والبنية التحتية لم يحدث على مدى العقود الماضية، مشيرا إلى أن السعادة بقرار تطوير الريف المصري من جانب كل المصريين سعادة حقيقية، والقيادة الوطنية، ممثلة في الرئيس السيسي، مصدر فخر لكل المصريين.