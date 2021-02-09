برلماني يطالب الحكومة بالاهتمام بالصعيد

طالب النائب عاطف كعربان، عضو مجلس النواب، حكومة المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام بالصعيد، خاصة مركز المنشأة الذي يعاني نقصا شديدا في عدد الأطباء والأجهزة الطبية، مؤكدا أن مستشفى المنشأة المركزي بحاجة ماسة إلى جهود الحكومة وإنشاء الوحدات الصحية، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي المتهالكة والاهتمام بالتعليم.وشدد الناىب عاطف كعربان على الأهمية الشديدة لمشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي، مؤكدًا أنه يخدم نحو 58 مليون مصري بشكل مباشر، ويعيد الحياة والبهاء للقرى المصرية مرة ثانية.وأضاف "كعربان"، خلال تصريحات له اليوم، أن المشروع سيسهم في تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير، وتحسين مستوى معيشة عشرات الملايين الذين يسكنون الريف المصري بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه، موضحا أنه سيعمل على تعزيز الصناعات المحلية الوطنية، لأن كل مستلزماته ستوفرها المصانع المصرية، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.وقال عضو مجلس النواب إن ملايين المصريين بدأوا يشعرون بثمار الإصلاح الاقتصادي، وأصبح كل شخص يحس ويرى بعينيه مباشرة مختلف الجهود التي يتم بذلها لتغيير وجه الحياة في الدولة المصرية والتصدي لكافة مشاكلها، مشددا على أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس أثبتت فعالياتها ومناسبتها لتطلعات ملايين المصريين.وأكد النائب عاطف كعربان أن الانتباه للريف المصري ومشاكله في الخدمات والصحة والتعليم والبنية التحتية لم يحدث على مدى العقود الماضية، مشيرا إلى أن السعادة بقرار تطوير الريف المصري من جانب كل المصريين سعادة حقيقية، والقيادة الوطنية، ممثلة في الرئيس السيسي، مصدر فخر لكل المصريين.