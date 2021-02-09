1994 إصابة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 1994 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 632 ألفًا و257 إصابة.وأضافت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء - أنه تم تسجيل 997 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 602 ألف و18 حالة وبنسبة شفاء 95.2%، فيما تم تسجيل 8 وفيات جديدة؛ بإجمالي 13 ألفًا و134 حالة وفاة.