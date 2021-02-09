الإحصاء: مصر حققت نصف مليون طن فائض وقود شهريًا بنهاية 2020

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر حققت فائضًا فى الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعى قارب النصف مليون طن شهريًا بنهاية العام الماضى 2020، لافتًا إلى أن الإنتاج الشهرى ارتفع إلى حدود 6.3 مليون طن مقابل 5.8 مليون طن استهلاك.ولفت تقرير الإحصاء إلى ارتفاع الإنتاج المحلى من السولار إلى مستويات قياسية جديدة بعد أن سجل 740 ألف طن خلال شهر نوفمبر الماضى 2020 مقابل 598 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، كما ارتفع حجم الاستهلاك من 974 ألف طن إلى 1.050 مليون طن خلال فترة المقارنة ذاتها.كما سجل إنتاج البوتاجاز ارتفاعًا إلى حدود 128.9 ألف طن خلال شهر نوفمبر 2020 مقابل 119.7 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بينما تراجع حجم استيراد البوتاجاز من 185 ألف طن لـ175 ألف طن، وفى المقابل بلغ الاستهلاك الشهرى 303.2 ألف طن مقابل 294.5 ألف طن خلال الفترة ذاتها.