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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يكشف إمكانية إعادة فتح سفارتها في ليبيا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:06 م
فؤاد حسين
فؤاد حسين
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كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية إعادة فتح سفارة بلاده في ليبيا، والقيام بدورها في تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، فضلا عن تقديم الخدمات والأعمال القنصلية للجالية العراقية المقيمة في ليبيا.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن الوزير "هنأ نظيره الليبي، محمد طه سياله، بمناسبة إعلان نتائج تشكيل اللجنة التنفيذية التي انبثقت عن ملتقى الحوار السياسي، الذي يعد انطلاقة مثمرة لإعادة الاستقرار والأمن إلى ليبيا"، مضيفة أن "الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل التعاون المشترك".

وكان وزير الخارجية العراقي قد التقى وزير الخارجية الليبي، على هامش الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

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