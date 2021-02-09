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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أسقف الشباب يهنئ الأقباط بعيد الأنبا بولا أول السياح

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:41 ص
الأنبا موسى
الأنبا موسى
جرجس صفوت
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هنأ الأنبا موسى، أسقف الشباب، ووكيل معهد الرعاية والتربية، الأقباط بعيد القديس الأنبا بولا أول السياح.

وأصدر الأنبا موسى بيانا رسميا للتهنئة حمل شعار:"(رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 13: 7) اُذْكُرُوا مُرْشِدِيكُمُ الَّذِينَ كَلَّمُوكُمْ بِكَلِمَةِ اللهِ. انْظُرُوا إِلَى نِهَايَةِ سِيرَتِهِمْ فَتَمَثَّلُوا بِإِيمَانِهِمْ.

وقال الانبا موسى في بيانه:"عيد نياحة الأنبا بولا... كل عام وأنتم فى المسيح".

واضف في تهنئته باللغة الانجليزية:"“Remember those who rule over you، who have spoken the word of God to you، whose faith follow، considering the outcome of their conduct.” (Heb 13:7)
Today is the commemoration of Saint Anba Paul the first hermit of the fragrant ascetic life.

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